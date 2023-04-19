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12:44 (мск), источник: © РИА Новости

В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В новой российской системе высшее образование разделят на три ступени — базовое, специализированное и аспирантура, следует из презентации, которую показал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Источник: © РИА Новости

«Базовое (основное) высшее образование (срок обучения от четырех до шести лет). Специализированное высшее образование: магистратура (один-два года), ординатура, ассистентура-стажировка. Аспирантура (адъюнктура)», — указывается на слайдах, которые министр показал во время своего доклада на расширенном заседании Российского союза ректоров в Московском государственном университете.

Согласно презентации, уровень «базовое (основное) высшее образование» будет соответствовать бакалавриату или специалитету, этот уровень должен будет обеспечить междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке кадров, а точные сроки обучения будут устанавливаться исходя из потребности рынка труда.

Специализированное высшее образование обеспечит углубленную подготовку кадров и доступ к нему будет открыт только для тех, кто закончил базовое высшее образование, отмечается в презентации.

Аспирантура, как ранее заявлял министр, будет выделена в отдельный уровень образования, она станет уровнем профессионального образования, направленного на подготовку научных и научно-практических кадров, поступить в аспирантуру смогут те, кто окончил базовое высшее образование со сроком обучения не менее пяти лет или специализированное высшее образование.

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