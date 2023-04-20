Самые необычные современные концертные залы мира

Главная достопримечательность Сиднея и самой Австралии знакома многим. Дизайн Дома оперы основан на принципе сферических оболочек, а необычная «парусообразная» форма решает множество конструкционных задач. Архитектором проекта выступил датчанин Йорн Утзон, в 2003 году удостоенный за свою работу Притцкеровской премии (аналог Нобелевской премии для архитекторов). Сам театр был торжественно открыт в 1973 году самой королевой Елизаветой II, и с тех пор является святилищем для творческих людей со всего мира.
Большой Янтарный концертный зал был спроектирован австрийским архитектором Фолькером Гинке. Янтарная тема выбрана не случайно — этот камень является символом Лиепая и всей Прибалтики. Яркий фасад окутывает цилиндрическую структуру, включающую в себя Большой зал на 1000 зрителей с идеальной акустикой и оригинальным освещением, а также Камерный зал, репетиционные классы музыкальной школы, ночной клуб и разнообразные вспомогательные помещения.
Концертный зал архитектора Сантьяго Калатравы является главной достопримечательностью испанского города Санта-Крус. Построенное в стиле постмодернизма здание отличается поразительной акустикой двух внутренних залов, где выступают лучшие мировые симфонические оркестры.
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