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12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самые необычные современные концертные залы мира

20 апреля 1901-го, 122 года назад, был открыт Большой зал Московской консерватории. Это одна из крупнейших концертных площадок классической музыки в России и мире, в которой проходят известные музыкальные конкурсы и фестивали. По случаю необычной годовщины мы собрали для вас самые интересные концертные залы мира, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Источник: РИА "Новости"

Сиднейский оперный театр (Sydney Opera House), Австралия

Главная достопримечательность Сиднея и самой Австралии знакома многим. Дизайн Дома оперы основан на принципе сферических оболочек, а необычная «парусообразная» форма решает множество конструкционных задач. Архитектором проекта выступил датчанин Йорн Утзон, в 2003 году удостоенный за свою работу Притцкеровской премии (аналог Нобелевской премии для архитекторов). Сам театр был торжественно открыт в 1973 году самой королевой Елизаветой II, и с тех пор является святилищем для творческих людей со всего мира.

Большой янтарный концертный зал (Lielais Dzintars), Латвия

Большой Янтарный концертный зал был спроектирован австрийским архитектором Фолькером Гинке. Янтарная тема выбрана не случайно — этот камень является символом Лиепая и всей Прибалтики. Яркий фасад окутывает цилиндрическую структуру, включающую в себя Большой зал на 1000 зрителей с идеальной акустикой и оригинальным освещением, а также Камерный зал, репетиционные классы музыкальной школы, ночной клуб и разнообразные вспомогательные помещения.

Аудиторио-де-Тенерифе (Auditorio de Tenerife), Испания

Концертный зал архитектора Сантьяго Калатравы является главной достопримечательностью испанского города Санта-Крус. Построенное в стиле постмодернизма здание отличается поразительной акустикой двух внутренних залов, где выступают лучшие мировые симфонические оркестры.

Другие концертные залы ищите в нашей подборке.

Олеся Маевская

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