Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

«Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. С удовлетворением отмечу, что последователи Ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь», — говорится в тексте послания.
Президент отметил, что жизнь мусульманской уммы наполнена добрыми делами и начинаниями. «Активно развивается ее взаимодействие с государственными и общественными организациями, уделяется неустанное внимание образовательным, просветительским, благотворительным инициативам», — отметил президент.
Путин добавил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку. Президент также подчеркнул ценность вклада мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Глава государства пожелал здоровья, успехов и всего наилучшего мусульманам России.