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00:27 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве и Петербурге наблюдается северное сияние

Северное сияние наблюдается в небе Москвы и Санкт-Петербурга. Синоптики объяснили это магнитной бурей.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +21° 28% 756 мм рт. ст. 5 м/с
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Очевидцы делятся фотографиями явления в соцсетях.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что это связано с началом магнитной бури. Она местами продлится до понедельника. «23 апреля 2023 года, на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1», — написал он в Telegram-канале.

Вместе с тем, по информации Института прикладной геофизики, магнитная буря усилилась до очень сильного уровня G4 (по шкале от G1 до G5). Предполагается, что при таком уровне могут быть серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярное сияние может наблюдаться даже в тропиках.

Леонид Уварчев

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