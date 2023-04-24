14:44 (мск), источник: © РИА Новости
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни
Голикова: продолжительность жизни в России за I квартал 2023 года выросла до 73,31 года.
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Положительная тенденция по увеличению ожидаемой продолжительности жизни в России продолжается, за первый квартал 2023 года показатель составил 73,31 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Достаточно высокими темпами увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, которая по итогам 2022 года составила 72,8 года… Эта тенденция продолжается. Сейчас уже за первый квартал этот показатель составил 73,31 года», — сказала Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава России.
Она уточнила, что общий показатель смертности в России также сократился за период 2022 года на 22%. По итогам двух месяцев 2023 года он тоже демонстрирует устойчивый тренд к снижению.
По словам Голиковой, несмотря на положительные тенденции, нужно активнее работать по всем направлениям оказания медицинской помощи гражданам.