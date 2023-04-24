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24 апреля, источник: Новости Mail.ru

Названы самые необычные библиотеки со всего мира

24 апреля 1800 года была основана Библиотека Конгресса США. 164 миллиона единиц хранения расположены на книжных полках общей длиной 1350 километров — это предел мечтаний самых требовательных библиофилов. Мы решили вспомнить еще несколько самых примечательных бумажных сокровищниц со всего мира.

Библиотека Александрина (Bibliotheca Alexandrina), Египет

Источник: Shivani Singh04/CC BY-SA 4.0

Александрина или Новая Александрийская библиотека — библиотека и культурный центр, расположенный на берегу Средиземного моря в египетском городе Александрия. Здание в форме солнечного диска вместило в себя около восьми миллионов книг, в том числе отдельные специализированные издания для слабовидящих. Также здесь созданы четыре огромные галереи искусств, планетарий и современная мастерская, где проходят реставрацию древние фолианты.

Публичная библиотека Бишан (Bishan Public Library), Сингапур

Источник: Someformofhuman/CC BY-SA 4.0

Библиотеке всего 17 лет, но она уже стала одной из достопримечательностей Сингапура. Внутри авангардного здания есть особые комнаты-капсулы с цветными стеклами, в которых можно уединиться с книгой или ноутбуком. Остальные залы оснащены звукоизоляцией, чтобы читатели могли не только насладиться чтением, но и обсудить книги с друзьями или незнакомцами. Библиотека насчитывает более 250 тысяч единиц хранения. На первом из четырех этажей здания расположена уютная кофейня Galilee.

Музей-библиотека детских иллюстрированных книг в Иваки (The Museum of Picture Books/The Picture Book Library), Япония

Источник: Architectuul/CC BY-SA 3.0

В 2005 году японский архитектор Тадао Андо спроектировал эту частную специальную библиотеку в основном для обслуживания трех дошкольных учреждений, но в скором времени после открытия она стала доступна для всех желающих. На данный момент библиотека содержит более 10 тысяч детских изданий, предназначенных для читателей младшего возраста. Андо мечтал, чтобы в созданном им здании дети могли мечтать, глядя на величественный Тихий океан, вид на который открывается из окна.

Обзор других знаковых библиотек со всего мира смотрите в подборке.

Олеся Маевская

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