Названы самые необычные библиотеки со всего мира

Александрина или Новая Александрийская библиотека — библиотека и культурный центр, расположенный на берегу Средиземного моря в египетском городе Александрия. Здание в форме солнечного диска вместило в себя около восьми миллионов книг, в том числе отдельные специализированные издания для слабовидящих. Также здесь созданы четыре огромные галереи искусств, планетарий и современная мастерская, где проходят реставрацию древние фолианты.
Библиотеке всего 17 лет, но она уже стала одной из достопримечательностей Сингапура. Внутри авангардного здания есть особые комнаты-капсулы с цветными стеклами, в которых можно уединиться с книгой или ноутбуком. Остальные залы оснащены звукоизоляцией, чтобы читатели могли не только насладиться чтением, но и обсудить книги с друзьями или незнакомцами. Библиотека насчитывает более 250 тысяч единиц хранения. На первом из четырех этажей здания расположена уютная кофейня Galilee.
В 2005 году японский архитектор Тадао Андо спроектировал эту частную специальную библиотеку в основном для обслуживания трех дошкольных учреждений, но в скором времени после открытия она стала доступна для всех желающих. На данный момент библиотека содержит более 10 тысяч детских изданий, предназначенных для читателей младшего возраста. Андо мечтал, чтобы в созданном им здании дети могли мечтать, глядя на величественный Тихий океан, вид на который открывается из окна.