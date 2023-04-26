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01:44 (мск), источник: m24.ru

Пиво названо самым популярным алкогольным напитком у россиян

Самым востребованным алкогольным напитком у россиян в первые четыре месяца 2023 года стало пиво. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе компании АТОЛ.

Источник: AP 2022

Специалисты проанализировали спрос в РФ на алкоголь в небольших «магазинах у дома» в период с января по апрель 2023 года. Вместе с тем лидерами по продажам среди крепкого алкоголя стали водка (3%) и виски (1%), отметили в компании. «Наименее востребованы напитки у россиян — бренди и саке. На покупки этого вида алкоголя приходится 0,05 и 0,02% от общего объема продаж алкоголя», — пояснили в АТОЛ.

Ранее были названы категории граждан, которым нужно отказаться от употребления пива. В частности, речь идет о диабетиках и людях, имеющих диагноз «преддиабет», поскольку напиток способен быстро вызвать повышение уровня глюкозы в крови.

Также он противопоказан худеющим и тем, кто имеет лишний вес. Дело в том, что в пиве содержится много калорий. Кроме того, исключить этот напиток стоит при непереносимости глютена, синдроме раздраженного кишечника, проблемах с печенью и изжоге.

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