11:02 (мск), источник: Аргументы и факты
Откуда в магазинах берется березовый сок?
Сок березы употребляют в пищу со времен царя Гороха. Неужели сейчас в магазинах тоже продают настоящий сок дерева, а не разбавленную воду?
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Если на стоящей в магазине банке с прозрачной жидкостью написано «Березовый сок», это вполне может быть правдой, рассказали в Рослесинфорге. Древний промысел по сбору сока березы в России сохранился, правда, в довольно скромных масштабах.
«В 2022 году промышленным образом заготовили всего 50 тонн этого витаминного напитка от разрешенного объема заготовки — более 151 тонны, — сказал директор Рослесинфорга Павел Чащин. — Практически весь основной объем напитка добыли в Башкирии. Добычу можно увеличить до 500 и до 1000 тонн без ущерба лесной экосистеме с учетом площадных характеристик и запаса этой породы дерева в стране».
Грамотная заготовка сока не наносит березам непоправимого вреда, считается, что даже при самой негуманной добыче дерево отдаст не больше 5% от своего ресурса, добавили в организации.
Для собственных нужд березовый сок можно собирать бесплатно — главное, чтобы не в городских или пригородных лесах, парках, заповедниках и прочих особо охраняемых природных территориях. Если же набираете для продажи, нужно будет заключить договор аренды лесного участка. Размер платы зависит от региона. Например, в Нижегородской области право заготовить 100 кг сока обойдется предпринимателям всего в 90 копеек, а в Ленинградской области за то же количество уже надо будет выложить 1,6 тыс. руб.
Сама процедура сбора березового сока — подсочка — должна выглядеть так. В стволе при помощи ножа, шила или шуруповерта проделывают небольшое отверстие под углом диаметром 5 мм на глубину до 3 см. В некоторых регионах параметры разрешенных отверстий могут отличаться. В этот канал заводят соломинку, по которой потечет жидкость в заранее подставленную емкость. После того, как она заполнится, отверстие надо заделать, чтобы через него в древесину не попали вредители.
Лучше всего добывать березовый сок на месте будущих рубок — информацию об их расположении можно узнать в лесничестве. Брать сок надо от березы с диаметром ствола не меньше 30 см.