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10:16 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Канском районе на полигоне лигнина восстановили защитный саркофаг

Также там устранили четыре прогара.

На лигнинохранилище вблизи Канска устранили прогары и восстановили защитный саркофаг. Работу провели за счёт средств резервного фонда правительства Красноярского края. — Инспекторы Минэкологии края выявили четыре прогара. На момент ликвидации их площадь была свыше 14 тыс. кубометров, — рассказали редакции Sibnovosti в ведомстве.

По словам Павла Борзых, исполняющего обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края, ситуация с возгоранием на полигоне находилась на особом контроле. Подрядная организация восстановила защитный саркофаг, места прогаров отсыпали золо-шлаковой смесью. Инспекторы выехали на место с проверкой и подтвердили, что задымления нет.

По национальному проекту «Экология» полигон лигнинохранилища в Канске включён в Госреестр объектов накопленного вреда, что позволит привлечь федеральные средства на его ликвидацию. Началась разработка проектно-сметной документации.

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