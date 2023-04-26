10:12 (мск), источник: Газета.Ру
Олег Меньшиков заявил, что Сергей Бодров не обладал выдающимися актерскими способностями
Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков раскритиковал актерские способности покойного Сергея Бодрова.
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Его слова цитирует aif.ru.
Режиссер заявил, что успешные актеры обязательно должны иметь профильное образование. На вопрос, что Меньшиков может сказать о Бодрове, который не имел актерского образования, он ответил: «Я снимался с Сережей в двух фильмах, я с ним дружил. Кто мне скажет, что он обладал выдающимися актерским способностями, тот соврет. Он не обладал таковыми».
При этом худрук Театра имени Ермоловой отметил, что Бодров был «гораздо интереснее вне актерской профессии». По словам Меньшикова, артист обладал «социальными и личностными достоинствами».
Ранее Олег Меньшиков раскритиковал новый сериал Федора Бондарчука «Актрисы». По словам режиссера, коллега ничего не понимает в театре. Из-за этого, считает он, сериал о жизни актрис не удался. «Лучше, чем Михаил Афанасьевич [Булгаков], наверное, рассказать о театре с таким юмором не сможет никто», — отметил Меньшиков.