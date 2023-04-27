Тест: cможете ли вы защитить себя от радиации 37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Израильские инженеры создали робота, который различает запахи

В будущем он заменит собак, ищущих контрабанду в аэропортах и на вокзалах.

Команда ученых из Тель-Авивского университета и Школы нейробиологии Сагола создали робота, который может улавливать и различать запахи с помощью биологического сенсора. Датчик улавливает сигналы, а затем компьютер интерпретирует их с помощью алгоритма машинного обучения, пишет Study Finds.

Во время загрузки произошла ошибка.

Роботы были созданы для замены собак, ищущих в аэропортах и на вокзалах взрывчатые и наркотические вещества. В экспериментах созданный аппарат смог правильно идентифицировать запахи с уровнем чувствительности в 10 тысяч раз выше, чем у других существующих электронных устройств.

Авторы исследования объясняют, что наши органы чувств (глаза, уши, нос), как и органы всех других животных, используют рецепторы для идентификации и разграничения разных сигналов. Оттуда соответствующий сенсорный орган переводит полученные данные в электрические сигналы, которые мозг затем расшифровывает как информацию.

Также ученые добавили, что анализ запахов является серьезной проблемой для науки. Чтобы решить ее, они использовали биологический датчик и измеряли электрическую активность, вызванную каждым ароматом.

«В ходе исследования мы смогли охарактеризовать восемь запахов, таких как герань, лимон и марципан» — пишут создатели робота.

Недавно в Набережных Челнах появились первые роботы-официанты Мася и Вася. Они умеют привозить еду, увозить грязную посуду, поздравлять гостя с Днем рождения с музыкой и танцевать на месте.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологиинаукаХорошие новости