12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Израильские инженеры создали робота, который различает запахи
В будущем он заменит собак, ищущих контрабанду в аэропортах и на вокзалах.
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Команда ученых из Тель-Авивского университета и Школы нейробиологии Сагола создали робота, который может улавливать и различать запахи с помощью биологического сенсора. Датчик улавливает сигналы, а затем компьютер интерпретирует их с помощью алгоритма машинного обучения, пишет Study Finds.
Роботы были созданы для замены собак, ищущих в аэропортах и на вокзалах взрывчатые и наркотические вещества. В экспериментах созданный аппарат смог правильно идентифицировать запахи с уровнем чувствительности в 10 тысяч раз выше, чем у других существующих электронных устройств.
Авторы исследования объясняют, что наши органы чувств (глаза, уши, нос), как и органы всех других животных, используют рецепторы для идентификации и разграничения разных сигналов. Оттуда соответствующий сенсорный орган переводит полученные данные в электрические сигналы, которые мозг затем расшифровывает как информацию.
Также ученые добавили, что анализ запахов является серьезной проблемой для науки. Чтобы решить ее, они использовали биологический датчик и измеряли электрическую активность, вызванную каждым ароматом.
«В ходе исследования мы смогли охарактеризовать восемь запахов, таких как герань, лимон и марципан» — пишут создатели робота.
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Олеся Маевская