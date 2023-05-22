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18:08 (мск), источник: Газета.Ру

Дизайнер интерьера Антелава рассказала, как избежать захламления дачи

Продумать необходимые системы хранения, регулярно избавляться от старья, а также четко разделить вещи по их назначению — основные принципы, которые помогут избежать захламления на даче.

Продумать необходимые системы хранения, регулярно избавляться от старья, а также четко разделить вещи по их назначению — основные принципы, которые помогут избежать захламления на даче. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава.

«Я настоятельно рекомендую задуматься об обустройстве на даче достаточных современных систем хранения, которые позволят не только избавиться от разрозненности в дизайне, но и позволят использовать буквально каждый свободный сантиметр пространства для удобства хозяев и увеличения свободной площади», — посоветовала она.

По мнению дизайнера, не менее важно приучить себя к регулярному «расхламлению» дачного помещения.

«У жителей скандинавских стран есть прекрасная традиция в быту — избавляться от вещей, которые не использовались в течение прошедшего года. В России эта традиция только начинает внедряться, но она очень позитивно скажется на освобождении пространства дачи в целом и улучшит восприятие любимого места отдыха. Для начала обратите внимание на старую одежду: действительно ли вам нужны все эти старые пуховики и перчатки?» — объяснила она.

Особое внимание Антелава посоветовала уделить сортировке и систематизации вещей по их назначению.

«Для садового инвентаря и инструментов необходимо предусмотреть техническое помещение, даже если оно будет малого метража. А для одежды рекомендую закупить недорогие чехлы, коробки и рейлы. Все эти небольшие, но такие важные детали позволят избежать захламления пространства дачи и приблизят долгожданный отдых», — подытожила дизайнер.

Ранее сообщалось, что в России взлетел спрос на мясо перед майскими праздниками.

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