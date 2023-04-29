12:25 (мск), источник: ТАСС
Умер актер и телеведущий Сергей Колесников
Ему было 68 лет.
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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Актер театра и кино, телеведущий Сергей Колесников умер в субботу ночью, сообщил ТАСС его сын Иван Колесников.
«Да, [это случилось] сегодня ночью», — сказал собеседник агентства. По его словам, пока время и место прощания не определены.
Актеру было 68 лет. Сергей Колесников — российский актер театра и кино заслуженный артист РФ. Родился 4 января 1955 года. В 1978 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Софьи Пилявской и Владимира Богомолова) и был принят в труппу Московского Художественного театра. Дебютировал в роли Уличного певца («Жизнь Галилея»).
Снимался в кино, в частности, в зарубежных фильмах «Крепкий орешек 5: хороший день, чтобы умереть», «Замершие души», «Черное море». Также в его карьере роли в российских сериалах «Дальнобойщики», «Дело о мертвых душах», «Петербургские тайны» и других. С 2006-го по 2012 годы был ведущим передачи «Фазенда» на Первом канале.