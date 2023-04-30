Россиянам назвали самые распространенные схемы обмана мошеннических турагентств

По словам эксперта, самая популярная схема обмана среди мошенников-турагентств — создание фальшивых сайтов и аккаунтов в соцсетях, имитирующих деятельность добросовестных турагентств.
«Они могут использовать украденные или измененные названия и логотипы, а также публиковать фотографии и отзывы, которые не имеют отношения к реальным турам. Чтобы не стать жертвой обмана, проверяйте репутацию агентства через независимые источники, например на сторонних сайтах с отзывами или на тематических форумах. Также не забудьте убедиться в наличии контактной информации и необходимых документов», — рекомендовал Николай Журавлев.
Вторая распространенная мошенническая схема — чрезмерная предоплата. Так, некоторые компании могут требовать большой предоплаты или полной оплаты тура сразу после бронирования. В случае если агентство оказывается мошенническим, клиенты могут потерять свои деньги без возможности вернуть их. Чтобы минимизировать риски, стоит выбирать агентства, предоставляющие возможность оплаты частями или с гибкими условиями отмены бронирования.
«Избегать также стоить слишком выгодных предложений. Мошенники могут заманить клиентов неправдоподобно низкими ценами на путешествия и туры, а затем изменить условия или вовсе исчезнуть с деньгами. Чтобы избежать обмана, сравнивайте цены на аналогичные туры у разных агентств и изучайте условия предоставления услуг. Не пренебрегайте проверкой репутации компании через отзывы и рекомендации знакомых», — рекомендовал бизнес-эксперт.
Также, добавила в свою очередь юрист и руководитель направления «Восточная и Юго-Восточная Европа» в иммиграционной компании Immigrant House Оксана Никитина, часто недобросовестные турагентства обманывают, скрывая сборы и дополнительные расходы.
Мошенники занижают стоимость путешествия, не включая в итоговую цену дополнительные расходы — визовые сборы, страховку и тому подобное. В результате клиенты оказываются неприятно удивлены дополнительными тратами, которые возникают уже на месте.
«Чтобы этого избежать, внимательно изучайте договор перед тем, как оплачивать тур. Убедитесь, что все расходы прописаны в документе и их размер вам известен. Изучать стоит информацию и об экскурсиях. Злоумышленники часто предлагают купить местные экскурсии заранее, уверяя, что это выгоднее. Однако по прибытии на место клиенты обнаруживают, что стоимость экскурсий на месте ниже, чем они заплатили, или что предоплаченные экскурсии недоступны», — рассказала Оксана Никитина.
Она рекомендовала, прежде чем вносить предоплату за экскурсии, узнать их реальную стоимость и посмотрите отзывы других путешественников. Также можно рассмотреть возможность бронирования экскурсий непосредственно на месте отдыха.
«Некоторые туроператоры также могут продать поддельные авиабилеты или билеты, купленные на чужие данные. В результате клиенты сталкиваются с проблемами в аэропорту и не могут улететь. Поэтому при покупке авиабилетов через туроператора всегда проверяйте электронные билеты на наличие вашего имени и правильной информации о рейсе. Также имеет смысл использовать проверенные сервисы для бронирования авиабилетов», — констатировала юрист.
Ранее аналитики назвали Турцию самым популярным направлением у россиян в майские праздники.