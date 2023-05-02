12:57 (мск), источник: Газета.Ру
В Роскачестве предупредили об активности лже-турфирм с начала сезона отпусков
С началом сезона отпусков кибермошенники стали все активнее использовать схемы обмана в сфере туризма.
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Они создают сайты-клоны и фейковые профили в социальных сетях и мессенджерах, на которые ведут фишинговые ссылки в присылаемых сообщениях, а также сети виртуальных турфирм. Чтобы вызвать максимальное доверие, мошенники используют отзывы и телефоны служб поддержки реальных турагентств, что усложняет возможность выявить обман. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
«Тщательно проверяйте турфирму, прежде чем отправиться с ее помощью в путешествие. Если вам предлагают большую скидку в 10−50% при условии полной предоплаты, лучше откажитесь. Если предлагают провести оплату путем перевода на карту или электронный кошелек, это тоже, скорее всего, обман», — предостерег эксперт Роскачества.
Он отметил, что нередки и случаи, когда мошенники крадут бонусы, мили, баллы и скидочные карты. Особенно это актуально в сфере туризма, ведь многие авиакомпании начисляют «мили» в рамках программы лояльности, соответственно, можно приобрести авиабилет, расплатившись накопленными «милями», чем и пользуются мошенники.
«Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей через фишинговые письма с рекламным предложением, поэтому нужно устанавливать сложный пароль — от 8 символов с комбинацией регистров и добавлением цифр, а также перепроверять сайты, на которые вы попали из рекламных сообщений перед тем, как вводить там свои учетные данные», — рассказал Сергей Кузьменко.