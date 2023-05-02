Западные писатели стали в России добычей пиратов

Пираты начали нелегально продавать в России через маркетплейсы фэнтези-роман Стивена Кинга «Сказка», опубликованный в сентябре 2022 года, рассказали «Ъ» в «Эксмо-АСТ». В издательстве также обнаружили случаи, когда книгу бесплатно выкладывали в открытый доступ на интернет-ресурсах: «Мы, к сожалению, ничего не можем поделать в этой ситуации, так как у нас нет прав на эту книгу и мы не можем защитить в суде иностранного автора».
Приобрести бумажные экземпляры произведения можно на площадках «Авито» и «Юла» за 2−2,5 тыс. руб., убедился «Ъ».
В выходных данных указано, что роман напечатан издательством «Трофейная книга», расположенным в Луганске.
В системе «СПАРК-Интерфакс» данные о такой компании отсутствуют. В выходных данных книги нет ISBN (уникальный номер книжного издания, который в соответствии с международной классификацией присваивается каждой изданной книге). Это обязательная составляющая выходных данных книги, которая планируется к распространению официально.
У продавцов можно найти и роман Джоан К. Роулинг (под псевдонимом Роберт Гэлбрейт) «Чернильно-черное сердце» о детективе Корморане Страйке. Книга вышла в августе прошлого года и также не была официально издана в России. Связаться с представителями «Трофейной книги» не удалось: «Ъ» не смог найти телефонов компании.
«Юла» и «Авито» — сервисы частных объявлений, они не могут самостоятельно предпринимать действия, например, по охране авторских прав. В «Юле» отметили, что правообладатель может обратиться к команде сервиса с запросом на удаление объявления. В «Авито» уточнили, что контент может быть удален с платформы на основании «обоснованного обращения» правообладателя: «В случае с указанными книгами правообладатель к нам не обращался».
После начала военных действий на Украине многие зарубежные издательства и авторы прекратили сотрудничество с российскими партнерами. Стивен Кинг еще в марте 2022 года объявил, что приостанавливает работу с издательством АСТ по новым контрактам. Тогда в издательстве подтвердили, что новых романов и продления истекших прав «какое-то ближайшее время действительно не будет». Выход новых произведений Джоан К. Роулинг также был остановлен, об этом в октябре прошлого года сообщила издательская группа «Азбука-Аттикус» (входит в «Эксмо-АСТ»).
Иеромонах Макарий (Комогоров), зампред издательского совета Русской православной церкви, 29 ноября 2022 года, «РИА Новости»:
Я рад, что на полках магазинов будет меньше книг Роулинг и Кинга, потому что появится больше наших замечательных российских книг.
«Контрафакт лицензированных книжек издательства будут закрывать. А с теми, которые не лицензированы, ничего сделать не смогут: у них нет обязательств перед правообладателем», — поясняет экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов.
«Сейчас в России нет официальных правообладателей “Сказки” Стивена Кинга. Они вряд ли найдутся в ближайшем будущем, их не будет и у других его новых произведений. Маркетплейсам придется решать эту проблему самим, в том числе вырабатывать новые механизмы регулирования пользовательских соглашений», — считает источник «Ъ» в отрасли.
В Wildberries сказали «Ъ», что для пресечения реализации «сомнительной продукции» на площадке работает комплекс мер: продавцам-предпринимателям необходимы все разрешающие документы, а для верификации товаров регулярно проходит мониторинг всего ассортимента. Кроме того, говорят в Wildberries, в компании внедрили сервис «Цифровой арбитраж», которым пользуются и продавцы книг: «Он позволяет издательствам самостоятельно, напрямую проверять правоустанавливающие документы при возникновении подозрений на нарушение их авторских прав другими игроками».
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