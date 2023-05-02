Названы девять редких видов рыб

На это влияют как плохая экология и климатические изменения, так и чрезмерный вылов рыбы. Сегодня мы познакомим вас с самыми редкими видами рыб, существование которых в ближайшие века и даже годы вызывает большие сомнения.
1. Атлантический белокорый палтус
Североатлантический житель известен как самая большая рыба с уплощенной формой тела: его максимальная длина достигает 2,7 метра, а вес — 450 килограммов. Несмотря на завидную продолжительность жизни, до 50 лет, этот вид достигает половой зрелости только к 10−14 годам. Из-за чрезмерного вылова атлантический палтус практически не размножается.
Жительница каспийского моря известна многим как рыба с самой крупной и ценной черной икрой. Белуга достигает 4,5 метра в длину, может весить более тонны и жить до 100 лет. Но из-за своей «особенности» вылов этой рыбы достигает невероятных размеров. К слову, половой зрелости белуга достигает еще позже палтуса — лишь к 20−25 годам.
3. Акадийский морской окунь
Представители этого вида, к слову, тоже страдающие от чрезмерного вылова, вырастают до полуметра в длину и могут дожить до 50 лет. Продуктивный возраст у окуня наступает в 8−9 лет. Этот вид чаще всего ловят тралением — способ вылова рыбы, при котором огромную глубокую сеть тащат за судном. Часто такая сеть проходит по дну, изменяя и нарушая донную среду обитания.
4. Атлантический большеголов
Чаще всего эта рыба встречается у берегов Новой Зеландии, Австралии, Намибии и в северо-восточной части Атлантического океана. Большеголов способен дожить до 149 лет, при том, что половой зрелости он достигает уже к 20−32 годам. Истребление вида усугубляется тем, что контрабандисты тралят эту рыбу в самые уязвимые периоды — в момент кормежки или размножения.
Этот вид в основном обитает в северно-западной части Атлантического океана от залива Святого Лаврентия в Канаде до Северной Каролины в США. Скатов вылавливают и перерабатывают в рыбную муку, используют в качестве приманки для омаров и даже употребляют в пищу. Чаще всего во время массового вылова в сети попадают молодые особи этого вида. К тому же, скаты дают мало потомства, что заметно влияет на популяцию.
Эта почти метровая в длину рыба, распространенная в водах западного побережья США, достигает репродуктивного возраста в 4−5 лет, однако уровень выживаемости их личинок очень низкий. Из-за изменения в океанических течениях и повышения глобальной температуры в подавляющем большинстве случаев приплод из личинок вылупляется один раз в 20 лет. Ученые полагают, что даже без промышленного рыболовства для восстановления популяции Бокаччо потребуется 100 лет.
Житель вод северной Атлантики, Балтийского и Средиземного морей вынужден буквально выживать еще до наступления репродуктивного возраста. Отложенные в море икринки течением относятся в пресные воды на тысячи километров от изначальной точки. Достигнув половой зрелости в возрасте от 6 до 30 лет, они возвращаются в море для метания икры. Когда их путь к морю оказывается перекрытым, они снова уходят в пресные воды, где могут прожить до 50 лет. Но если им все-таки удается добраться до соленой воды и дать потомство, они умирают. Так им приходится «выбирать» между жизнью и продолжением рода.
8. Гуаса (тигровый малоглазый групер)
Этот вид окуней обитает в субтропических зонах восточной части Тихого океана (от полуострова Нижняя Калифорния до Перу) и в Атлантике (от Северной Каролины до Бразилии). В длину гуаса может вырасти до двух метров, а продолжительность жизни этих рыб достигает 40 лет. Но есть два неприятных момента, сильно влияющих на популяцию групера: очень короткий репродуктивный период по сравнению с другими видами и молодые особи чаще всего становятся жертвами промышленного вылова. Немногих оставшихся в живых гуас вылавливают рыболовы-любители.
9. Тихоокеанский голубой тунец
Господствующий на большей части северной Атлантики голубой тунец тоже находится на грани исчезновения. Одна из самых быстрых морских рыб может достигать трех метров в длину при весе в 630 килограммов. Коммерческая ловля этой рыбы — весьма прибыльное дело — стоимость одной особи может доходить до $ 100 тысяч (почти 8 миллионов рублей). Эксперты считают, что если своевременно не принять меры, то этот медленно растущий и поздно взрослеющий вид вскоре просто исчезнет.