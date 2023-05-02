13:18 (мск), источник: РБК Life
Стала известна стоимость перелета из России в Марокко
Страны со 2 мая возобновили авиасообщение.
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Стоимость авиабилета с вылетом из Москвы в один из крупнейших городов Марокко Касабланку составит от 30 тыс. руб. на одного человека, выяснил журналист РБК Life. При покупке билета без пересадок, время в пути займет 6 часов и 15 минут.
Россия и Марокко со вторника, 2 мая, возобновили авиасообщение. Прямые рейсы в Касабланку будут выполняться из московского аэропорта Домодедово, сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Самолеты будут летать по маршруту Москва-Касабланка дважды в неделю: по средам и пятницам.
При обращении к поисковикам авиабилетов большая часть предложений — перелеты с одной или несколькими пересадками. Например, продолжить путешествие можно будет после остановки в Стамбуле. Такие билеты стоят дешевле — слетать туда-обратно можно за 59 тыс. руб. Однако в этом случае время в пути увеличивается до 18 часов, а иногда составляет больше суток. Прямой авиабилет туда-обратно на одного человека с вылетом 24 мая составит 102 тыс. руб.
Стоимость отелей в Касабланке и Марракеше стартует от 20 тыс. руб. за неделю. Проживание на этот срок в трехзвездочной гостинице выйдет в среднем 34−36 тыс. руб. Четырехзвездочный отель стоит чуть дороже — 39,3 тыс. руб. Отдых в пятизвездочной гостинице в центре города будет стоить 71,2 тыс. руб.
Авиасообщение между Россией и Марокко приостанавливалось несколько раз. Сначала в октябре 2021-го года, их возобновили в феврале 2022 года. Спустя всего месяц — в марте 2022 года — полеты из Марокко в Россию вновь были приостановлены.
Ранее эксперты АТОР назвали бюджетные варианты летнего отдыха для россиян. Оказалось, что отдых в Абхазии лидирует в плане самого экономного варианта за рубежом, однако если турист выбирает жилье в гостевом доме или пансионате без питания — в сутки номер обойдется в среднем в 3 тыс. руб. Это на 10−15% дешевле, чем в Сочи. Самой популярной зарубежной страной у российских туристов остается Турция. Улететь туда вдвоем на десять дней с опцией «все включено» можно за 100−130 тыс. руб.