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15:31 (мск), источник: ТАСС

Алла Пугачева прилетела в Москву

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Певица Алла Пугачева прилетела в Москву. Об этом в среду ТАСС сообщила ее помощница Елена Чупракова.

Источник: РИА "Новости"

«Да», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли Пугачева прилетела 3 мая в Москву. Комментируя возможность того, что певица пойдет на прощание со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая на Троекуровском кладбище, Чупракова сказала: «Я пока у нее даже не спрашивала еще».

Весной 2022 года Пугачева уехала с семьей из России в Израиль.

Юдашкин умер на 60-м году жизни 2 мая после продолжительной борьбы с раком. Официальная церемония прощания с ним состоится в субботу, 6 мая, в 11:00 мск на Троекуровском кладбище в Москве.

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