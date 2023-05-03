16:21 (мск), источник: РБК Life
Австралийка увидела во сне числа и сорвала джекпот в лотерею
Женщина выиграла $1 млн.
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Жительница Австралии выиграла в лотерею джекпот на сумму более $1 млн. В билетах она отметила набор чисел, которые видела во сне. Об этом сообщается на официальном сайте австралийской лотереи The Lott.
Женщина, живущая в пригороде Мельбурна, призналась представителям лотереи, что приобрела счастливый билет на сайте игры. При этом, в момент самого розыгрыша она находилась вдалеке от дома. Австралийка обнаружила свою удачу только спустя несколько дней, когда проверила баланс онлайн-счета и чуть не потеряла сознание от радости.
«Эти числа были в моем сне. Я запомнила их все и отметила в лотерейном билете. Я так ошеломлена, это очень приятный сюрприз!».
Она рассказала, что пока не решила, как лучше всего распорядиться своим выигрышем, во сне об этом ничего не говорилось. Но с такими деньгами, заявила победитель, жизнь станет гораздо легче.
Не менее удивительный пример везения ранее показал житель американского штата Вирджиния по имени Фекру Хирпо. Он купил 20 билетов на один розыгрыш и все 20 раз выиграл главный приз. Главный приз лотереи составляет $5 тыс., и Хирпо выиграл эту сумму 20 раз за один заход, все четыре числа совпали во всех билетах. Таким образом счастливец оказался обладателем сразу $100 тыс. Организаторам лотереи удачливый игрок признался, что обычно он так много билетов не покупает, но в этот раз у него было «сильное предчувствие». Правда, куда потратить свой выигрыш, внутренний голос ему пока не подсказал.
А вот победитель китайской денежной лотереи не стал афишировать свою удачу в размере $30 млн. Даже за призом он пришел в костюме ростовой куклы. Все эти ухищрения ради того, чтобы о его везении не узнали родные. Как пояснил победитель, он опасался, что, узнав о свалившемся на него богатстве, остальные члены семьи попросту перестанут работать.