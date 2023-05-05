Пять самых необычных инвестиций в мире

На самом деле все проще. Есть множество необычных способов инвестировать во что-то, и речь далеко не о ценных бумагах, бриллиантах и золоте. Сегодня мы расскажем вам, во что вы можете вложить свои деньги, даже не разбираясь в базовых основах финансового дела.
Фигурки героев и наборы Lego
Прибыль с продажи фигурок и наборов конструкторов (в невскрытой заводской упаковке) может в десятки раз превысить ее изначальную стоимость. Для покупки игрушечных активов используют форумы и биржи, а для продажи — eBay. К примеру, в 2012 году игрушечная лодка Lego ушла с молотка за $ 247 250, хотя изначально коллекционер купил ее в два раза дешевле.
Вы не ослышались. Есть инвесторы, которые оплачивают судебные издержки истца, и получают процент от присужденной тому компенсации в случае, если дело будет выиграно.. Таким образом у истцов появляется возможность быстро покрыть судебные издержки и найти квалифицированного адвоката, а инвесторы получают высокий инвестиционный доход.
Аксессуары внутри компьютерных игр
За настоящие деньги можно купить и продать скины, аксессуары, редкие артефакты. Существуют целые игровые биржи, цены в которых не подвластны никаким законам (а порой и логике). Для примера, в игре Entropia Universe можно купить планету за 2,5 миллиона долларов, а потом получать по 10 миллионов за аренду и процент со сделок.
Звучит странно, но это правда: участки для захоронения ежегодно продолжают расти в цене. Например, стоимость участка на Highgate Cemetery, самом дорогом и престижном кладбище Лондона, на котором похоронены, например, Карл Маркс и Джордж Майкл, с 2017 по 2018 год выросла на 19% — с 18 325 до 21 825 фунтов стерлингов. Поскольку земли для захоронений ограничены и постоянно заполняются, участки — выгодная и прибыльная даже в краткосрочной перспективе инвестиция.
Когда мы говорим об инвестициях в модные аксессуары, в первую очередь в голову приходят сумки и очки. По данным Financial Times, на сегодняшний день ежегодный оборот покупок и продаж коллекционных кроссовок составляет больше $1 миллиарда и постоянно растет. Инвестировать можно на специализированных площадках по продаже обуви.
Во что лучше всего инвестировать?
Можно бесконечно гуглить и искать самые выгодные предложения на десятках разных платформ. Если не разбираться в этом, то такие вложения станут лотереей, где вы точно больше потеряете, чем заработаете. Чтобы разобраться, нужно время, довольно специфичные знания, а зачастую и специальная атрибутика, поэтому большинство предпочитает более традиционные способы вложений денег, такие как фондовый рынок. Тем более, что доход там более прогнозируемый и как минимум не меньше. Чтобы разобраться в нем также необходимы усилия и время, однако в отличие от экзотических инвестиций, здесь есть готовые решения, которые прошли проверку временем.
Что на самом деле нужно, чтобы жить на дивиденды?
Если вы не профессионал, но хотите зарабатывать исключительно на инвестициях, вам придется нанять целую команду спецов: финансиста, аналитика, юриста, риск-менеджера… Это дорого и сложно. Готовые решения работают по принципу облачных технологий, когда большое количество людей может воспользоваться профессиональной командой для управления своими деньгами в инвестициях на фондовом рынке и в недвижимости. За счет того, что в СберИнвестициях таким сервисом могут воспользоваться миллионы людей, появилась возможность снизить минимальный порог (от 100 рублей).
Также в СберИнвестициях большой спектр продуктов под любые возможности и потребности и прозрачные условия (то есть нет скрытых комиссий и переплат). От вас нужно лишь желание, минимальный взнос и цель, которую вы хотите достигнуть.
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