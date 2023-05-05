Бали введет квоты для иностранных туристов

«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим (количество туристов.— “Ъ”), внедрив систему квот», — приводит портал detik слова губернатора. Господин Костер объяснил, что одна из возможных систем квот требует, чтобы иностранцы регистрировались за год до запланированного визита на Бали и ждали своей очереди на въезд. «Если будет квота, то людям придется стоять в очереди. Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас. Это система, которую мы хотим применить», — добавил он.
Одной из главных причин введения квот Ваян Костер назвал поведение иностранных туристов. «Сейчас возникло новое явление, когда ряд туристов, в основном из России, творят безобразия, хулиганят», — сказал он. По словам губернатора, с января 2023 года из Индонезии был депортирован 101 иностранный гражданин, 27 из них — россияне. Всего на Бали находятся 50 тыс. туристов из России.
23 марта портал Detik сообщил, что жители Бали пожаловались на возникшую на острове «русскую деревню». Жители округа Южная Кута обратились в иммиграционную полицию, поскольку большое количество россиян арендовали апартаменты в Убуде, а также заняли рабочие места в сфере туризма и развлечений. 22 марта The Wall Street Journal писала, что некоторые россияне на Бали игнорируют ограничения пребывания по туристической визе и остаются на острове дольше положенного.