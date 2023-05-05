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10:23 (мск), источник: ТАСС

Доступ к каршерингу в центре Москвы ограничили до 10 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/ — Функция начала и завершения аренды станет недоступна в связи с проведением мероприятий в центральной части города.

Доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей в центре Москвы ограничен до 10 мая. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды. Просим пользователей быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей», — значится в публикации.

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