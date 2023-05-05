Правда ли, что долгие разговоры по мобильному телефону повышают давление

Согласно полученным данным, если человек говорит по мобильному телефону больше получаса в неделю, то риск повышения у него артериального давления растет на 12% в сравнении с теми, кто говорит меньше.
При этом, как отметили исследователи, использование устройств с помощью громкой связи или устройств hands free на вероятность повышения давления не повлияло. Для установления более точной связи требуются дополнительные исследовательские работы.
Мобильные телефоны отличаются низким уровнем радиочастотной энергии, что связано с повышением давления на фоне кратковременного воздействия.
В рамках работы ученые изучали взаимосвязь между звонками и впервые возникшей гипертонией. Проверяли данные Британского биобанка на основе сведений о 212 046 взрослых в возрасте 37−73 лет, у которых не была диагностирована гипертензия ранее. Информацию о том, сколько времени они использовали телефон, собирали с помощью анкеты — здесь определяли годы использования, количество часов в неделю и использование устройства с помощью громкой связи или наушников и гарнитур.
При проведении исследования делали поправку на возраст, пол, вес человека, семейный анамнез гипертонии, образование, наличие такой привычки, как курение, уровень сахара в крови и другие пункты.
В течение среднего периода наблюдения — 12 лет — у 7% участников развилась гипертония, причем у пользователей мобильных телефонов риски выше на 7%, чем у тех, кто ими не пользуется. Риски гипертонии у любителей пообщаться по сотовому выше. И результаты одинаковы как для мужчин, так и для женщин.
При более детальном изучении выяснилось, что все зависит еще и от количества времени, проведенного в сети. Так, те, кто разговаривает 1−3 часа в неделю, имеют повышенный риск на 13%, 4−6 часов связаны с 16%-м повышением рисков, больше 6 часов рискуют на 25% больше.
Специалисты отметили, что для здоровья сердца благоразумным решением будет сведение разговоров по мобильному к минимуму.