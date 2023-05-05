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12:39 (мск), источник: "Российская газета"

В Севастополе ветераны получат дополнительную выплату ко Дню Победы

Севастопольским ветеранам перед 9 мая предоставят помощь из бюджета Москвы.

Источник: Reuters

По 6000 рублей будет перечислено ко Дню Победы ветеранам, проживающим в Севастополе, за счет помощи из бюджета Москвы. Об этом сегодня сообщила и.о. директора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Бардакова.

По ее словам, средства планируют перечислить сегодня, чтобы до 9 мая ветераны смогли их получить.

Ранее 6487 ветеранам, живущим в Севастополе, предоставили выплаты ко Дню Победы из бюджета города на общую сумму более 51 миллиона рублей.

По 50 тысяч рублей перечислили 85 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, по 15 тысяч — 229 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей с инвалидностью. Для других категорий ветеранов, в том числе для жителей осажденного Севастополя, размер выплаты составил семь тысяч рублей. Дети войны получили по одной тысяче рублей. В Севастополе живут более 17,5 тысячи граждан этой категории.

Как уточнила Бардакова, эти средства были доведены ветеранам в апреле.

Кроме этого, 62 севастопольским ветеранам был начислена выплата Объединенного социального фонда России к 9 мая в размере 10 тысяч рублей.

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