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15:42 (мск), источник: Газета.Ру

Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Российского модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Об этом сообщает ТАСС.

Могила Юдашкина располагается на 21-м участке Троекуровского кладбища, недалеко от мест захоронений актрисы Зинаиды Кириенко и режиссера Бориса Грачевского. Это место называют аллеей деятелей искусств. Также рядом находятся могилы актера Бориса Клюева и оперной певицы Бэлы Руденко.

На прощании с кутюрье присутствовали Владимир Машков, Николай Басков, Владимир Винокур, Эвелина Хромченко, Сергей Зверев, Клара Новикова, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Леонид Якубович и многие другие известные личности. Александр Розенбаум приехал с большим букетом подсолнухов. Церемонию также посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Также на прощание с Юдашкиным приехала Алла Пугачева. Она вошла в зал прощания с Юдашкиным через отдельный вход. Охрана не подпустила журналистов к Примадонне. Она приехала на похороны близкого друга на автомобиле Rolls-Royce, который артистке подарил супруг Максим Галкин.

О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Модельер скончался в возрасте 59 лет от онкологического заболевания, с которым боролся с 2016 года.

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