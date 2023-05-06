15:42 (мск), источник: Газета.Ру
Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Российского модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщает ТАСС.
Могила Юдашкина располагается на 21-м участке Троекуровского кладбища, недалеко от мест захоронений актрисы Зинаиды Кириенко и режиссера Бориса Грачевского. Это место называют аллеей деятелей искусств. Также рядом находятся могилы актера Бориса Клюева и оперной певицы Бэлы Руденко.
На прощании с кутюрье присутствовали Владимир Машков, Николай Басков, Владимир Винокур, Эвелина Хромченко, Сергей Зверев, Клара Новикова, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Леонид Якубович и многие другие известные личности. Александр Розенбаум приехал с большим букетом подсолнухов. Церемонию также посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также на прощание с Юдашкиным приехала Алла Пугачева. Она вошла в зал прощания с Юдашкиным через отдельный вход. Охрана не подпустила журналистов к Примадонне. Она приехала на похороны близкого друга на автомобиле Rolls-Royce, который артистке подарил супруг Максим Галкин.
О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Модельер скончался в возрасте 59 лет от онкологического заболевания, с которым боролся с 2016 года.