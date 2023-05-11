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10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Рунете появилась возможность редактировать фото с помощью ИИ

Новая фотовитрина уже доступна в приложениях ОК на iOS и Android.

Пользователи и авторы в «Одноклассниках» получили новые возможности для работы с визуальным контентом: старыми и новыми фотографиями, иллюстрациями, видео и GIF-анимацией. ОК запустили фотовитрину — единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента с легко приспосабливаемым интерфейсом.

Например, функция «Подборка фотографий» поможет авторам быстро найти фото, объединенные по дате и геолокации, и загрузить их на свою страницу. Вкладка «Идеи» поможет авторам найти вдохновение для нового контента, а с помощью сервиса «Новый образ» с использованием технологий deepfake можно превратить себя в знаменитость или примерить на себя образ известных киногероев.

Кроме того, машинное обучение позволит автоматически собрать лучшие фото в слайд-шоу, отсканировать напечатанные и раскрасить архивные черно-белые снимки. Все это позволит авторам разнообразить контент без необходимости обращаться к сторонним приложениям. За время тестового запуска пользователи загрузили через подборки более 250 тысяч изображений.

Ранее в проекте «Одноклассников» и Госфильмофонда «Мы в музей» звезды и блогеры озвучили популярные диафильмы.

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