10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Рунете появилась возможность редактировать фото с помощью ИИ
Новая фотовитрина уже доступна в приложениях ОК на iOS и Android.
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Пользователи и авторы в «Одноклассниках» получили новые возможности для работы с визуальным контентом: старыми и новыми фотографиями, иллюстрациями, видео и GIF-анимацией. ОК запустили фотовитрину — единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента с легко приспосабливаемым интерфейсом.
Например, функция «Подборка фотографий» поможет авторам быстро найти фото, объединенные по дате и геолокации, и загрузить их на свою страницу. Вкладка «Идеи» поможет авторам найти вдохновение для нового контента, а с помощью сервиса «Новый образ» с использованием технологий deepfake можно превратить себя в знаменитость или примерить на себя образ известных киногероев.
Кроме того, машинное обучение позволит автоматически собрать лучшие фото в слайд-шоу, отсканировать напечатанные и раскрасить архивные черно-белые снимки. Все это позволит авторам разнообразить контент без необходимости обращаться к сторонним приложениям. За время тестового запуска пользователи загрузили через подборки более 250 тысяч изображений.
Ранее в проекте «Одноклассников» и Госфильмофонда «Мы в музей» звезды и блогеры озвучили популярные диафильмы.