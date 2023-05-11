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11:25 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 2 344 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 344, летальных исходов из-за ковида — на 28. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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10 маяВ России выявили 2 405 случаев заражения коронавирусом за сутки
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Источник: РИА "Новости"

Днем ранее в стране зарегистрировали 2 405 случаев заражения и 24 смерти, всего с начала пандемии — 22 889 242 и 398 630 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 4 985 против 3 278 днем ранее, до 22 306 208.

За сутки в России госпитализировали 909 заболевших ковидом против 281 днем ранее (рост на 223,5%). Число госпитализаций увеличилось в 64 регионах и уменьшилось в 11, в 10 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 265 против 301 днем ранее, до 3 511 223. Умерли 9 заболевших (днем ранее — 7, всего с начала пандемии — 48 766). Количество случаев выздоровления возросло на 554, до 3 324 080.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 174 случая заражения и 534 случая выздоровления, всего с начала пандемии — 1 942 617 и 1 901 176 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 8, до 37 692.

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