VK открыла доступ к уникальному контенту

Отмечается, что 9-минутный ролик посвящен Архангельской области, доступ к контенту уже открыт в «VK Видео». В материал вошли самые яркие впечатления участников недельной медиаэкспедиции и уникальная информация о регионе.
В частности, зрители увидят культурно-ландшафтный парк «Голубино», арктическую деревню Кимжа, музей-заповедник «Малые Корелы» и Пинежские пещеры, узнают, как восстанавливается арктическое поморское судно, и увидят место рождения бельков — детенышей гренландского тюленя.
«Качественный контент о путешествиях всегда пользовался спросом на площадках VK, а благодаря проекту “Места” его количество возрастет в разы — он появится не только в профильных сообществах проекта, но и в сообществах блогеров, партнеров различного уровня и на официальных страницах регионов. Наша задача — вдохновить пользователей путешествовать, посещать уникальные локации и создавать уже свой пользовательский контент», — отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.
«Места» — проект VK, который реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для соцсетей. В центре каждого киноэссе — уникальные места региона, истории и проекты местных жителей.