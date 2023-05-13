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09:57 (мск), источник: © РИА Новости

В России облегчат процесс защиты диссертаций

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ряд новшеств, введенных в отечественную систему аттестации научных кадров, облегчат процесс защиты диссертаций, рассказал в интервью РИА Новости председатель Высшей аттестационной комиссии при министерстве науки и высшего образования РФ (ВАК), президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.

Источник: © РИА Новости

«ВАК вместе с Минобрнауки России предложили целый ряд новых серьезных новаций, которые облегчат деятельность организаций по созданию диссоветов и помогут соискателям ученых степеней в защите диссертаций», — сказал он.

Во-первых, была снижена минимальная необходимая численность диссертационных советов — с 19 до 11 человек, отметил Филиппов. «Это позволит существенно большему количеству организаций создавать диссоветы, в том числе — в регионах Российской Федерации, что особенно важно для Сибири, Дальнего Востока, Урала», — пояснил председатель ВАК.

Во-вторых, было разрешено в составы докторских диссоветов включать до 25% кандидатов наук и лиц со степенью PhD — из числа ученых с высокими индексами цитирования, отметил собеседник агентства.

«В-третьих, было отменено обязательное требование как к соискателям ученых степеней, так и к членам диссоветов иметь обязательное количество публикаций в изданиях из так называемых международных баз данных (Scopus, Web of Science и др.). Теперь достаточно иметь публикации в хороших российских изданиях из перечня ВАК или из RSCI», — добавил Филиппов.

Кроме того, правительство РФ по инициативе Минобрнауки разрешило существенно расширить использование дистанционных технологий в работе диссертационных советов — как для их членов, так и для соискателей ученых степеней, отметил он.

«Сейчас в России наступил новый серьезный этап в подготовке научных кадров в аспирантуре: в ней вновь важнейшей задачей становится подготовка диссертации в срок аспирантуры (а не образовательный процесс, как это было в последнее десятилетие). В этой связи пленум ВАК в декабре 2022 года предложил возможность защиты диссертаций аспирантами, которые имеют значительное число публикаций в ведущих научных журналах, без написания текста диссертации, по докладу по совокупности опубликованных работ», — сказал Филиппов.

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