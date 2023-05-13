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12:20 (мск), источник: ТАСС

Умер Эдуард Сагалаев

Президенту Национальной ассоциации телерадиовещателей было 76 лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в субботу в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко.

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», — сказал собеседник агентства.

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