Систему ухода за участниками спецоперации развернут по всей стране до конца года

«Ну и до конца года, мы должны будем по всей стране организовать систему долговременного ухода, которая сейчас есть у нас и работает в плановом режиме только в 36 субъектах, а до конца года мы ее развернем по всей стране», — заявила Голикова на семинаре для руководителей региональных филиалов фонда.
Для дальнейшей работы фонда, по словам вице-премьера, «предстоит отработать несколько новых треков и новых подходов, которые будут применяться в практической работе фонда».
3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». О создании фонда президент объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.
11 мая правительство России утвердило устав фонда «Защитники Отечества». Его основной целью и задачей называется комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. Речь идет о получении образования и профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и другом.
Ветеранов СВО обеспечат необходимыми лекарствами и техническими средствами реабилитации. В уставе говорится, что в случае необходимости им организуют надомный уход и адаптируют жилье, если человек получил инвалидность. Другим важным направлением работы фонда будет сопровождение и поддержка в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий.