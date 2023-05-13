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Спецоперация на Украине
16:38 (мск), источник: Ведомости

Систему ухода за участниками спецоперации развернут по всей стране до конца года

До конца года по всей России на базе фонда «Защитники Отечества» будет развернута система долговременного ухода за участниками спецоперации и членами их семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

«Ну и до конца года, мы должны будем по всей стране организовать систему долговременного ухода, которая сейчас есть у нас и работает в плановом режиме только в 36 субъектах, а до конца года мы ее развернем по всей стране», — заявила Голикова на семинаре для руководителей региональных филиалов фонда.

Для дальнейшей работы фонда, по словам вице-премьера, «предстоит отработать несколько новых треков и новых подходов, которые будут применяться в практической работе фонда».

3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». О создании фонда президент объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.

11 мая правительство России утвердило устав фонда «Защитники Отечества». Его основной целью и задачей называется комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. Речь идет о получении образования и профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и другом.

Ветеранов СВО обеспечат необходимыми лекарствами и техническими средствами реабилитации. В уставе говорится, что в случае необходимости им организуют надомный уход и адаптируют жилье, если человек получил инвалидность. Другим важным направлением работы фонда будет сопровождение и поддержка в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий.

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