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17:04 (мск), источник: Звук

Кайли Миноуг анонсировала новый альбом Tension

Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг объявила, что ее новая пластинка Tension выйдет 22 сентября. Лонгплей станет первой работой певицы после альбома Disco 2020 года. Вскоре нас ждет открывающий сингл Padam Padam.

Источник: AFP 2022

Сама Кайли описала Tension как «смесь личных размышлений, одиночества в клубе и меланхоличного кайфа», передает Pitchfork. Также она отметила, что, в отличие от последних двух ее релизов, в этом нет как таковой «темы». Во время записи артистка просто старалась «веселиться, фантазировать и наслаждаться моментом».

По словам Миноуг, к написанию пластинки она подошла с открытой душой и творчество помогло ей пройти через плохие времена: возможно, имелось в виду расставание звезды с креативным директором журнала GQ Полом Соломонсом. К слову, в создании альбома поучаствовал давний соавтор певицы, Ричард «Бифф» Стэннард.

Слухи о 16-м LP артистки ходят еще с сентября прошлого года. Недавно также стало известно о запуске подкаста, посвященного самым ярким нарядам исполнительницы. Кажется, выкинуть Кайли из головы у нас совсем не получится, но мы и не пытались.

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