Кайли Миноуг анонсировала новый альбом Tension

Сама Кайли описала Tension как «смесь личных размышлений, одиночества в клубе и меланхоличного кайфа», передает Pitchfork. Также она отметила, что, в отличие от последних двух ее релизов, в этом нет как таковой «темы». Во время записи артистка просто старалась «веселиться, фантазировать и наслаждаться моментом».
По словам Миноуг, к написанию пластинки она подошла с открытой душой и творчество помогло ей пройти через плохие времена: возможно, имелось в виду расставание звезды с креативным директором журнала GQ Полом Соломонсом. К слову, в создании альбома поучаствовал давний соавтор певицы, Ричард «Бифф» Стэннард.
Слухи о 16-м LP артистки ходят еще с сентября прошлого года. Недавно также стало известно о запуске подкаста, посвященного самым ярким нарядам исполнительницы. Кажется, выкинуть Кайли из головы у нас совсем не получится, но мы и не пытались.