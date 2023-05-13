Никита Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр»

«Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда (в “Ельцин-центр”), первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял», — заявил Михалков на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
При этом Михалков подчеркнул, что не против того, чтобы в России существовал музей первого президента.
«Да, это удар большой по многим людям, которые организовывали это, и сейчас там работают, но невозможно в перчатках делать катаракту глаза. Есть необходимость просто, это знаковая вещь, причем это не значит, что не должно быть музея первого президента России, ни в коем случае, но не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны — это “мерзость и дерьмо” и только святые девяностые сделали меня таким счастливым», — сказал Михалков.
Кроме того, режиссер высказался за закрытие «Ельцин-центра».
«Был создан “Культурный фронт”, туда вошли деятели культуры и уже во многих регионах страны есть его филиалы. Наверное, появится бюджет этого фонда. Я не понимаю, что это. Создан культурный фонд и пусть они выполнят одну задачу — закрыть “Ельцин центр”, если это будет сделано, то я пойму, что его существование необходимо», — сказал Михалков.
«И не надо его (“Ельцин-центр”) ломать, пускай сделают музей современной истории, но честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чем это привело, к чему это может привести», — добавил он.
«Ельцин Центр» — общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.