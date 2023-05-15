Исследование: как часто россияне посещают музеи Давно ли вы ходили на выставку?
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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: как часто россияне посещают музеи

Давно ли вы ходили на выставку?

Источник: Агентство «Москва»

В этом году всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 20 мая 2023 года. Организаторы мероприятия — Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура. РФ».

«Ночь музеев» — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть экспозиции и выставки ночью. А праздник традиционно отмечается 18 мая.

В «Ночь музеев» у россиян по всей стране появляется уникальная возможность бесплатно погрузиться в искусство. Но что именно они выберут — большой вопрос.

Мы бы хотели узнать, ходите ли вы в музеи, если да, то какие предпочитаете, а если нет — то почему. Позже мы поделимся с вами результатами и узнаем, какое именно искусство и в каком формате больше всего приходится россиянам по душе.

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