15:12 (мск), источник: Вокруг Света
Arkeonews: на юге Уэльса найдена 2000-летняя кастрюля с ручкой в виде быка
Археологи нашли на юге Британии прекрасно сохранившуюся посуду римской эпохи.
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В 2019 году археолог-любитель Джон Мэтьюс, прочесывая с металлодетектором поле в Монмутшире, округе на юго-востоке Уэльса, наткнулся на удивительную находку — отлично сохранившиеся металлические миску и ковш, возраст которых составляет около двух тысяч лет.
В ходе дальнейших раскопок археологи нашли на этом поле целый клад римской и кельтской посуды. Как считают ученые, все эти артефакты были закопаны во времена завоевания Британских островов Римской империей, во второй половине I века нашей эры.
Всего было найдено восемь предметов — останки двух деревянных кубков и сделанные из медного сплава миски, ковши и кастрюли. Одна из кастрюль украшена головой забавного бычка с выпученными глазами, изогнутыми рогами и очень далеко высунутым языком, который загибается и образует ручку. Археологам так понравился этот бычок, что они даже дали ему имя Боврил.
На этом же поле были также найдены два клада римских монет. Специалисты предполагают, что все это может свидетельствовать о существовании на этом месте до сих пор не известного римского поселения.
Археологи в Британии регулярно делают открытия, проливающие свет на римскую эпоху этого региона. Так, недавнее исследование Колчестерской вазы показало, что в Британии тоже устраивали гладиаторские бои, а внутри сосуда хранился прах богатого «фаната» этого жесткого развлечения.