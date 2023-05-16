16:38 (мск), источник: Газета.Ру
Косметолог назвала способы спасения волос после поездки на море
После отпуска, проведенного у моря, волосы могут стать тоньше и суше из-за воздействия солнца и соленой воды.
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О том, как их восстановить, Life рассказала врач — дерматовенеролог-косметолог КДЦ на Солянке Инна Карасева.
Прежде всего специалист рекомендует не забывать о профилактике и надевать головной убор, когда находитесь под солнцем. Также летом стоит избегать фена и плойки, которые могут дополнительно высушить волосы. Перед поездкой на море можно приобрести средства для защиты волос, которые чаще всего продаются в виде спрея.
Если волосы после отпуска все же испортились, необходимо провести комплекс восстановления, отметила Карасева. В этом случае следует регулярно использовать маски и масла для волос, а во время мытья головы — наносить бальзам на кончики, чтобы шампунь не пересушивал всю длину волос. Также на две недели лучше отказаться от окрашивания и фена.
Ранее косметолог-трихолог, специалист по коррекции фигуры «СМ-Косметология» Виктория Ощепкова рассказала, что главными правилами, которые позволят предотвратить ломкость и выпадение волос, являются сушка при малой температуре и использование термозащитных средств.