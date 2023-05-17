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11:51 (мск), источник: © РИА Новости

В РПЦ утвердили молитву для поиска работы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение «по случаю поиска работы», сказано в сообщении, опубликованном в среду на сайте РПЦ.

Источник: © РИА Новости

«Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы», — говорится в сообщении.

В молитве просят подать человеку дело, которое пошло бы во благо, человек принес достойные плоды трудов, и преуспевал в исполнении заповедей и любви к Богу.

Текст молитвы: «Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

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