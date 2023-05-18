09:31 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Диетологи рассказали о пользе для здоровья ягод и овсянки
Эти продукты специалисты советуют употреблять ежедневно.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает издание ETNT, клубника, черника, малина и ежевика входят в число распространенных сортов этой категории и доступны круглый год в свежем или замороженном виде. Все ягоды содержат значительное количество клетчатки и антиоксидантов и универсальны в употреблении.
В ягодах также относительно мало калорий, что позволяет им хорошо соответствовать широкому спектру энергетических потребностей. Как суперпродукт, ягоды содержат антиоксиданты, такие как антоцианы и ресвератрол, которые могут уменьшить воспалительные нарушения и болезни сердца, а также могут помочь снизить риск некоторых видов рака.
Овсянка, являющаяся основным продуктом для завтрака, который также можно добавлять в выпечку, употреблять в горячем или холодном виде и даже добавлять в коктейли, известна своим содержанием клетчатки. Хотя многие продукты содержат клетчатку, овсянка содержит как растворимые, так и нерастворимые формы этого питательного вещества.
Растворимая клетчатка может помочь снизить уровень холестерина в крови и улучшить чувство сытости, в то время как нерастворимая клетчатка может способствовать здоровью и регулярности пищеварения.