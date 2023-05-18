11:34 (мск), источник: Известия
Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Завершился международный конкурс пищевой фотографии.
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Завершился международный конкурс фотографий еды Pink Lady Food Photographer of the Year 2023. Победителем стал британский фотограф Джон Инок, сделавший портрет торговца сладкой ватой на улицах индийского Мумбаи. Эта и другие работы с конкурса — в фотогалерее «Известий».