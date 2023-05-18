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11:34 (мск), источник: Известия

Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year

Завершился международный конкурс пищевой фотографии.

28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Завершился международный конкурс фотографий еды Pink Lady Food Photographer of the Year 2023. Победителем стал британский фотограф Джон Инок, сделавший портрет торговца сладкой ватой на улицах индийского Мумбаи. Эта и другие работы с конкурса — в фотогалерее «Известий».

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