09:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование Новостей Mail.ru: хотят ли россияне вернуть «пионеров»
19 мая отмечается День пионерии, но как относятся к празднику современные жители России?
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Мы решили выяснить, как что думают о торжестве и его «наследии» наши пользователи. Считают ли они его, как и движение, пережитком прошлого или у них совершенно противоположное мнение? Делимся результатами.
Недавно президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, как можно использовать слово «пионеры» применительно к российскому движению детей и молодежи, которое сейчас называется «Движение первых». Респондентам предстояло ответить всего на один вопрос: «Как вы относитесь к идее вернуть использование слова “пионеры” применительно к этой организации».
Большая часть опрошенных — 44,4% — ответили: «Скорее поддержу возвращение эпохи “пионеров”». Вот что писали сами пользователи в комментариях:
32,4% ответили, что менять название не требуется. «Первые» — это синоним «пионеров», а значит смысл не поменяется. Простыми словами, «Пионеры» были, есть и будут!
Каждый десятый респондент (9,96%) считает, что ни «Пионеры», ни «Движение первых» не подходят и нужно думать над другим названием. 6,9% опрошенных предложили следующие варианты:
6,3% респондентов ответили, что стоит оставить все, как есть, без изменений. Как написал один из наших пользователей, к слову, бывший пионер: «Нужно думать о молодежи, отдать им инициативу и спросить, чего хотят сами дети».
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru