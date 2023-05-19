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09:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование Новостей Mail.ru: хотят ли россияне вернуть «пионеров»

19 мая отмечается День пионерии, но как относятся к празднику современные жители России?

Источник: Агентство «Москва»

Мы решили выяснить, как что думают о торжестве и его «наследии» наши пользователи. Считают ли они его, как и движение, пережитком прошлого или у них совершенно противоположное мнение? Делимся результатами.

Недавно президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, как можно использовать слово «пионеры» применительно к российскому движению детей и молодежи, которое сейчас называется «Движение первых». Респондентам предстояло ответить всего на один вопрос: «Как вы относитесь к идее вернуть использование слова “пионеры” применительно к этой организации».

Большая часть опрошенных — 44,4% — ответили: «Скорее поддержу возвращение эпохи “пионеров”». Вот что писали сами пользователи в комментариях:

  • «Отличная идея. Давно нужно было вернуть название “пионер” детскому движению и его суть тоже. Должно быть духовное воспитание, иначе никак».
  • «Вернуть эпоху пионеров. Хорошее было время».
  • «Пионеры — это лучшее, что можно вернуть в Россию».
  • «Следует максимально увеличить количество летних оздоровительный лагерей, чтобы как и раньше, все желающие могли провести в них лето. Жаль, что я так и не стала пионером, всегда мечтала побывать в пионерском лагере».

32,4% ответили, что менять название не требуется. «Первые» — это синоним «пионеров», а значит смысл не поменяется. Простыми словами, «Пионеры» были, есть и будут!

Каждый десятый респондент (9,96%) считает, что ни «Пионеры», ни «Движение первых» не подходят и нужно думать над другим названием. 6,9% опрошенных предложили следующие варианты:

  • Молодая гвардия
  • Скауты
  • Новое поколение
  • Новые пионеры
  • Юность
  • Юниоры
  • Орлята
  • Новатор
  • Следопыты
  • Дети будущего

6,3% респондентов ответили, что стоит оставить все, как есть, без изменений. Как написал один из наших пользователей, к слову, бывший пионер: «Нужно думать о молодежи, отдать им инициативу и спросить, чего хотят сами дети».

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 15—17 мая. В опросе приняли участие 18 тысяч человек из 50 регионов России. 56% респондентов составили мужчины, 44% — женщины.

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