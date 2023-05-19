Исследование Новостей Mail.ru: любят ли россияне ходить в музеи

Мы решили узнать, какие же мероприятия в «Ночь музеев» кажутся нашим пользователям более привлекательными и ходят ли они вовсе на выставки. Делимся результатами.
Больше половины опрошенных — 58,5% — стараются посещать выставки и инсталляции не только в «Ночь музеев». Однако 11,2% предпочитают или выбирают другой вид досуга, при этом из них — в 34% случаев из-за отсутствия времени, а в 26,5% случаев из-за отсутствия интереса.
Согласно результатам опроса, каждый 17-й человек (6,41% респондентов) посещает музеи 2−3 раза в месяц и чаще. Однако больше трети опрошенных (32,58%) сказали, что посещают их лишь 1−2 раза в год и реже. 22,62% ответили, что посещают музеи и выставки раз в пару месяцев — 5−6 раз в год.
Недавно мы рассказывали, что ждет посетителей Москвы и Санкт-Петербурга на выставках и концертах «Ночь в музее — 2023». Хочется верить, что многие воспользуются возможностью посетить выставки. 25,64% респондентов признались, что посещали музеи от месяца до полугода назад, 23,37% — в течение последнего месяца, 16,40% — от полугода до года назад.
Предпочтение опрошенные отдают Музеям изобразительных искусств и Историческим, краеведческим музеям — их выбрало 68,87% и 60,73% респондентов соответственно. На третьем месте — Музеи-усадьбы (47,4%). Меньшим спросом пользуются Дома-музеи известных людей (34,88%), Тематические музеи (30,94%) и Музеи народного быта (28,03%).
Однако почти половина опрошенных (49,98%) уверены в том, что онлайн-формат позволит полюбоваться экспонатами большему количеству людей. При условии, что 62% респондентов никогда не посещали онлайн-музеи. Мы желаем вам насладиться «Ночью музеев», и не важно, в каком формате вы будете насыщаться прекрасным.
Отметим, что «Сходить на выставку» прямо в социальных сетях можно в VK Клипах и VK Видео. Пользователей ждет эксклюзивный контент в виде лекций, экскурсий и интерактивных мастер-классов. Помимо этого Одноклассники проведут более 20 трансляций из культурных учреждений, запустят уникальные настроения из коллекции музеев и покажут видео про культуру в сервисе «Увлечения».
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 12—16 мая. В опросе приняли участие более 5 тысяч человек из 51 региона России. 56% респондентов составили женщины, 44% — мужчины.