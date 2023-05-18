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15:32 (мск), источник: ТАСС

В Москве на нескольких территориях ввели карантин из-за птичьего гриппа

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/ — Случаи заболевания диких птиц гриппом выявили в московских районах Орехово-Борисово Северное и Братеево, на данных территориях ввели карантин. Об этом говорится в распоряжении мэра Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с выявлением 16 мая случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории района Орехово-Борисово Северное города Москвы, руководствуясь законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 2979-I “О ветеринарии” Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц», — говорится в документе.

Уточняется, что эпизоотический очаг — это Борисовский пруд.

В угрожаемые зоны входят районы: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Печатники, Братеево, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Северное, Чертаново Центральное.

Кроме того, случай птичьего гриппа также был выявлен на земельном участке, ограниченным Бесединским шоссе в районе Братеево.

Согласно распоряжению, в перечисленных районах на время карантина запрещается лечение больных птиц, ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца, перемещение и перегруппировка птиц. Кроме того, запрещены вывоз продуктов убоя птиц и иной продукции птицеводства; вывоз кормов для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы, а также снятие пера и пуха с павших птиц. Эпизоотический очаг могут посещать только сотрудники государственной ветеринарной службы, персонал, выполняющий производственные (технологические) операции, и привлеченные для ликвидации очага специалисты.

«На период ограничительных мероприятий (карантина) в угрожаемой зоне запретить: выгульное содержание птиц. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением птиц и животных других видов», — перечисляется в документе.

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