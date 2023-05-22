В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса «Гермес»

«Ведутся испытания комплекса “Гермес”. Решение о поставке будет принято по результатам испытаний», — сказали в компании.
Там добавили, что «работы по модернизации комплекса “Гермес” продолжаются с учетом изменения обстановки и задач».
Комплекс «Гермес» предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов. Ракета базовой версии развивает скорость до 1,3 тысячи метров в секунду и имеет осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов.
«Гермес» может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего или крупного тоннажа. Ракеты комплекса обладают высокой точностью поражения. Боеприпас летит к цели сначала за счет навигационных сигналов с земли, затем по данным бортовой инерциальной навигационной системы. Прибыв в район цели, ракета захватывает ее собственной головкой самонаведения.