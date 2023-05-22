11:47 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Сергей Собянин сообщил о росте производства продуктов питания в Москве
Поддержка города позволяет производителям находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта.
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В Москве в первом квартале 2023 года выросло производство продуктов питания. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
Рекордсменом стала рыбная продукция, ее произведено 10,8 тысячи тонн с января по март. Это на 17,5 процента превышает показатели прошлого года. На 10,8 процента вырос выпуск шоколада и кондитерских сахаристых изделий.
Производство хлеба недлительного хранения удалось нарастить на 10 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. Столичные компании также стали изготавливать больше колбасных, мясных изделий и субпродуктов.
Вся продукция отличается высоким качеством, ее реализуют в Москве и других регионах России, а также за рубежом.
«Поддерживаем пищевую отрасль — 24 предприятия имеют статус промышленного комплекса и налоговые льготы. Это позволяет производителям развиваться: находить партнеров, выходить на новые рынки сбыта и, как следствие, наращивать объемы производства», — добавил Мэр Москвы.