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11:47 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил о росте производства продуктов питания в Москве

Поддержка города позволяет производителям находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве в первом квартале 2023 года выросло производство продуктов питания. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Рекордсменом стала рыбная продукция, ее произведено 10,8 тысячи тонн с января по март. Это на 17,5 процента превышает показатели прошлого года. На 10,8 процента вырос выпуск шоколада и кондитерских сахаристых изделий.

Производство хлеба недлительного хранения удалось нарастить на 10 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. Столичные компании также стали изготавливать больше колбасных, мясных изделий и субпродуктов.

Вся продукция отличается высоким качеством, ее реализуют в Москве и других регионах России, а также за рубежом.

«Поддерживаем пищевую отрасль — 24 предприятия имеют статус промышленного комплекса и налоговые льготы. Это позволяет производителям развиваться: находить партнеров, выходить на новые рынки сбыта и, как следствие, наращивать объемы производства», — добавил Мэр Москвы.

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