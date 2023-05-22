16:49 (мск), источник: Аргументы и факты
В каких странах пляжный отдых дешевле, чем в Турции?
Эксперты назвали страны, способные стать отличной альтернативой подорожавшей Турции.
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Из-за подорожания летнего отдыха в Турции туристы ищут альтернативу в странах, традиционно считавшихся зимним направлением, или вовсе в России. Об этом пишет РИА Новости.
Как рассказали изданию в Travelata.ru, в апреле средний чек вырос на 20−25% (до 226 тысяч рублей), по другим данным — до 30%. По словам туроператоров, турецкие отельеры были уверены, что туристы купят путевки за любую цену, так как им «все равно особо ехать некуда». По этой причине, говорят эксперты, еще в зимний сезон они «подняли цены на четверть и даже на треть».
Основным лидером, способным заменить Турцию, называют ОАЭ.
По словам руководителя отдела маркетинга, рекламы и PR одного из туроператоров Наталии Лазаревой, среди клиентов (в основном которые с детьми) вырос спрос на отдых именно в этой стране.
К тому же Дубай дополнительно предоставляет различные «плюшки». Например, по информации PR-директора турагентства Дарьи Домостроевой, во многих отелях Дубая летом (в низкий сезон) дети проживают бесплатно. Помимо этого, предоставляются скидки, спецпредложения. Например, путешественник оплачивает отель только с завтраками, а на месте получает полупансион.
Предлагаются также различные варианты системы «все включено». Однако здесь выйдет дороже, так как в программу входит алкоголь, который в арабских странах недешев.
Летом можно позволить себе отдохнуть и на Мальдивах, так как могут быть спецпредложения и скидки до 40 процентов, говорит Домостроева. Здесь также можно найти много преимуществ в виде бесплатного проживания для детей и усовершенствованной системы питания (с полупансиона до полного).
Можно также слетать на Шри-Ланку и в Таиланд. Только здесь, по данным специалистов, нужно помнить, что не все курорты подходят для летнего отдыха. Летом лучше всего выбрать Самуи и Ко Чанг, рекомендуют эксперты. В Шри-Ланке летом предпочтительнее для туриста станет восточное направление, уверены специалисты. Тур на 11 ночей в этой стране обойдется путешественнику в среднем от 65,4 тыс рублей на человека, пишет издание со ссылкой на источник. В Таиланде неделя в четырехзвездочном отеле с завтраками будет стоить от 90 тыс рублей.
Есть варианты турпакетов и в Грузии. Отдых вдвоем на неделю здесь обойдется путешественнику примерно от 255 тысяч рублей.
По информации Наталии Лазаревой, многие туристы и вовсе стали больше интересоваться курортами в России. Тем более что здесь можно сэкономить не менее 20 тысяч рублей, говорит она.
Как сообщает издание, недельный тур в Сочи на июль для двоих взрослых и ребенка обойдется в 122,5 тысячи рублей с перелетом. На отель с завтраками придется потратить 49 тысяч рублей на двоих, на «все включено» — 113 тысяч, пишет информагентство со ссылкой на источник.