Беззубые и стойкие к холоду: самые интересные факты о черепахах

Научно доказано, что эти животные появились около 200 миллионов лет назад. Современные черепахи похожи на своих предков, но значительно уменьшились в размерах. Однако гиганты все еще находятся: у крупнейшей кожистой черепахи полная длина тела составляла 2,6 метров, размах передних ласт — 2,5 метров, а масса 916 килограмм.
Эволюция сильно изменила внешние особенности и поведение этих пресмыкающихся. Например, у современных черепах нет зубов и они умеют прятать голову в панцирь.
Некоторые виды этих пресмыкающихся зимуют, будучи вмороженными в лед: весной они оттаивают и продолжают жить. Северные популяции расписных черепах (Chrysemys picta marginata и C.p. belli) в Канаде способны выдерживать температуру до −2,5°С. А черепаха Бландинга превосходно чувствует себя подо льдами Великих озер. Но при этом…
Будучи адаптивными существами, черепахи могут выживать практически в любых условиях, но в Антарктике их не найти.
Эти животные могут задерживать дыхание до 30 минут, но без жабр находиться под водой опасно. Однако все зависит от особенностей пресмыкающихся. Так логгерхед способна плавать под водой в течение 10 часов, а морская черепаха во время отдыха или сна может находиться под водой 4−7 часов.
Пол других видов присваивается особи в момент оплодотворения. Однако если яйца черепахи инкубируются при температуре ниже 27, то на свет появятся самцы. А если они инкубируются выше 31 — самками. В промежутке между этими температурами в яйце развиваются как «мальчики», так и «девочки».
В отличие от людей, морские черепахи способны употреблять океанскую соленую воду. У них есть специальный орган, который, словно фильтр, выводит лишнюю соль из организма через глаза, но визуально больше напоминает слезы.