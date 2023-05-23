Исследователи случайно нашли ранее неизвестный науке вид бабочек

Сначала авторы идентифицировали два экземпляра коллекции, как Catocala lara. C. lara — крупный и характерно выглядящий вид ленточниц (их еще называют орденскими лентами из-за специфического окраса), широко распространенный в лиственных лесах на Дальнем Востоке России, в Корее, Японии и Китае. Однако внимательно изучив бабочек, ученые поняли, что это — ранее неизвестный науке вид.
Дополнительный экземпляр открытого вида находился в исследовательской коллекции Сергея Диденко, заведующего кафедрой полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС.
«Внимательно сравнив окрас крыльев и строение наружных органов у исследуемых бабочек, оказалось, что у них есть множество отличий от Catocala lara, поэтому мы с коллегами определили их как новый для науки вид — Catocala duda. Имя дано в честь Юозаса Дуды, основателя и директора Всемирной галереи насекомых в Йонишкисе. Хотя лепидоптерология (раздел науки, изучающий бабочек) для меня хобби, я давно уже, по мере возможности, публикуюсь со своими коллегами по этой тематике. С того времени, как в одной из своих экспедиций поймал новый для мировой фауны вид Catocala didenko, получивший тогда мое имя», — рассказал Диденко.
C. duda внешне напоминает C. lara, особенно его более крупный и ширококрылый южный подвид Catocala lara pallidamajor, но новый вид легко отличить по большему размеру, более широкому переднему крылу и наличию только одного черного пятна в терминальной области заднего крыла, тогда как оба подвида C. lara имеют по пять отчетливых пятен на жилках. Длина переднего крыла у C. duda составляет 41−45 мм. Основной цвет — серый, с коричневым налетом. Брюшко серое с примесью коричневых и беловатых чешуек.
Ранее коллектив открыл еще несколько новых видов бабочек: ленточницу с полуострова Индокитай Catocala katsumii и бабочку-медведицу из семейства эребид Alphaea stanislava.