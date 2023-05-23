Психологи опровергли мнение, что женатые люди страдают, когда изменяют партнеру

Психологи, исследующие проблемы брака, нередко изучают факторы, способствующие возникновению внебрачных отношений. Так, ранее проводились исследования, находившие связь между склонностью к изменам и такими факторами, как желание новых ощущений, степень привязанности, сексуальная ориентация и другие.
Ученые под руководством Дилана Селтермана из Университета Джонса Хопкинса (США) решили выяснить, какие моральные переживания испытывают супруги после измен. Для этого ученые опросили примерно 2 тысячи активных пользователей канадской виртуальной службы знакомств Ashley Madison, ориентированной на людей, состоящих в браке или долгосрочных отношениях, но желающих завести роман вне брака.
Участников спрашивали о состоянии их нынешнего брака, зачем им понадобились отношения на стороне, собственных ощущениях во время поиска дополнительного партнера и после измены. Чаще всего опрошенные сообщали о большой любви к своим супругам, и примерно половина признавалась в том, что неудовлетворенность сексуальной жизнью была главной причиной измен. Другими причинами были желание проявить независимость и тяга к сексуальному разнообразию. Меньше всего измен было совершено из-за «фундаментальных» проблем в браке, отсутствия любви или из-за ненависти к супругу.
«В массмедиа, телешоу, фильмах и книгах люди, имеющие внебрачную связь, ощущают сильное чувство вины, но мы не наблюдаем этого среди наших участников, — пояснил автор исследования. — Показатели удовлетворенности после измен были высокими — сексуальная удовлетворенность и эмоциональная. А чувство вины низкое. Это открытие рисует более сложное представление о неверности, чем мы имели».
По словам Селтермана, измены возникают вовсе не обязательно как результат глубоких проблем в отношениях.
Люди чаще ищут отношений на стороне, желая испытать новые волнующуие ощущения, или если не испытывают сильной преданности к партнерам.
«Люди могут прибегать к изменам по совершенно разным причинам. Иногда они изменяют, даже состоя в довольно прекрасных отношениях. Мы не видим доказательств того, что измены людей связаны с более низким качеством отношений или более низкой удовлетворенностью жизнью», — считает он.
Ученые намерены продолжить изучение психологии измен среди других участников, не из числа пользователей Ashley Madison. «Главным для меня выводом стало то, что поддержание моногамных отношений или сексуальной эксклюзивности, особенно на протяжении всей жизни — очень, очень сложно, и люди принимают моногамию как должное, когда они преданны кому-то в браке, — считает Селтерман. — Люди думают, что их партнеры будут рады заниматься сексом с одним человеком следующие 50 лет жизни, но у многих людей так не получается. Но это не значит, что каждый брак обречен, это значит, что измена может быть важной частью отношений».