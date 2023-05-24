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11:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Каких вузов коснется реформа образования в 2023 году?

Новая система будет состоять из трех ступеней — базового, специализированного образования и аспирантуры.

Источник: РИА "Новости"

В 2023/2024 учебном году новая система образования коснется студентов, которые поступают в шесть пилотных вузов на программы базового и специализированного высшего образования. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По словам министра, массовый переход на новые программы обучения запланирован на 2025 год.

В каких вузах запустят обновленную систему образования?

В новом учебном году пилотный проект по реформе образования будет реализовываться в:

  • Балтийском федеральном университете им. Канта.
  • Московском авиационном институте.
  • Национальном исследовательском технологическом университете «МиСИС».
  • Московском педагогическом госуниверситете.
  • Санкт-Петербургском горном университете.
  • Томском госуниверситете.

До 30 июня вузы должны разработать и утвердить образовательные стандарты и требования по уровням образования, а также соответствующие образовательные программы.

Что включает в себя реформа образования?

Вместо бакалавриата и специалитета в России появится базовое (или основное) высшее образование со сроками обучения специалистов 4−6 лет.

Второй ступенью станет специализированное высшее образование — магистратура сроком 1−2 года, ординатура или ассистентура-стажировка. Вторая ступень будет доступна только для тех, кто получил основное высшее образование.

Аспирантура будет отдельной, третьей ступенью.

Магистратура будет во всех вузах?

Нет, не во всех. По словам Фалькова, ведомство проведет отбор вузов и после реформы не во всех из них останется программа магистратуры.

Ранее министр науки и высшего образования предложил ввести в новой системе два вида магистратуры — академическую, соответствующую приоритетам научного развития, и профессиональную, которая может финансироваться потенциальными заказчиками.

«Академическая магистратура в полной мере должна финансироваться за счет бюджета, а вот профессиональная магистратура, имеющая своих прямых бенефициаров, допустим, работодателей из числа промышленных предприятий, может и должна иметь гибкие системы финансирования, в том числе может софинансироваться крупными корпорациями», — объяснил он.

Повлияет ли реформа на правила приема в вузы?

Реформа высшего образования не повлияет на сдачу ЕГЭ или выделение льгот для студентов. Система приема по результатам единого государственного экзамена будет сохранена.

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