11:17 (мск), источник: Аргументы и факты
Каких вузов коснется реформа образования в 2023 году?
Новая система будет состоять из трех ступеней — базового, специализированного образования и аспирантуры.
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В 2023/2024 учебном году новая система образования коснется студентов, которые поступают в шесть пилотных вузов на программы базового и специализированного высшего образования. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
По словам министра, массовый переход на новые программы обучения запланирован на 2025 год.
В новом учебном году пилотный проект по реформе образования будет реализовываться в:
До 30 июня вузы должны разработать и утвердить образовательные стандарты и требования по уровням образования, а также соответствующие образовательные программы.
Вместо бакалавриата и специалитета в России появится базовое (или основное) высшее образование со сроками обучения специалистов 4−6 лет.
Второй ступенью станет специализированное высшее образование — магистратура сроком 1−2 года, ординатура или ассистентура-стажировка. Вторая ступень будет доступна только для тех, кто получил основное высшее образование.
Нет, не во всех. По словам Фалькова, ведомство проведет отбор вузов и после реформы не во всех из них останется программа магистратуры.
Ранее министр науки и высшего образования предложил ввести в новой системе два вида магистратуры — академическую, соответствующую приоритетам научного развития, и профессиональную, которая может финансироваться потенциальными заказчиками.
«Академическая магистратура в полной мере должна финансироваться за счет бюджета, а вот профессиональная магистратура, имеющая своих прямых бенефициаров, допустим, работодателей из числа промышленных предприятий, может и должна иметь гибкие системы финансирования, в том числе может софинансироваться крупными корпорациями», — объяснил он.
Реформа высшего образования не повлияет на сдачу ЕГЭ или выделение льгот для студентов. Система приема по результатам единого государственного экзамена будет сохранена.